Шмыгаль назвал сроки готовности к переговорам о вступлении в ЕС

Украина должна быть готова начать переговоры о вступлении в Европейский Союз до конца 2023 года, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время брифинга с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен со ссылкой на пресс-службу главы правительства.

"Мы добились огромного прогресса по всем направлениям… Украина успешно выполняет 7 рекомендаций Еврокомиссии. Достраиваем антикоррупционную инфраструктуру, работаем над подзаконными актами в закон о деолигархизации, приняты законы о медиа и национальных меньшинствах, принято законодательство о Конституционном суде, заработал Высший совет правосудия, ожидаем начала работы Высшей квалификационной комиссии судей, выполняем требования FATF относительно прозрачности средств" , — отметил Шмыгаль.

По его словам, в Украине рассчитывают на положительную оценку усилий.

"Весной рассчитываем на положительную оценку наших усилий со стороны Еврокомиссии. Наша задача – до конца 2023г. быть готовыми к предвступительным переговорам, а к концу 2024 г. быть готовыми к членству в ЕС. Осознаем, что принятие остаточного решения внутри ЕС может занять определенное время, но должны сделать все от себя зависящее для достижения результата" , — подчеркнул Шмыгаль.

Как сообщалось, 2 февраля Европарламент принял резолюцию, в которой призывает Евросоюз работать над началом переговоров о членстве Украины в блоке.