Шольц: Мирные переговоры возможны только после выхода РФ из Украины

Мирные переговоры между Россией и Украиной возможны только в том случае, если РФ полностью освободит оккупированные ею украинские территории, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Welt.

Шольц видит только одну возможность для переговоров с РФ о прекращении войны в Украине. По его словам, это возможно только в том случае, если Россия согласится вывести войска из оккупированных территорий.

"Только вы дадите знать, что путь - это вывод войск, тогда путь к переговорам с Украиной - я почти уверен - будет свободен" , - сказал канцлер.

Он считает, что только тогда можно будет общаться с РФ, однако отмечает, что "нам еще нужно немного поработать над этим".

Напомним, ранее Шольц подчеркнул, что не будет никаких договоренностей с Россией за спиной у Украины.

Также стоит напомнить, что ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что якобы хочет "продолжить усилия по прекращению войны против Украины" в прямых переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным.