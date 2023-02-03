NYT: РФ потеряла убитыми и ранеными почти 200 тыс солдат

Американское издание The New York Times сообщает, что с начала полномасштабного вторжения в Украину армия РФ потеряла до 200 тысяч человек убитыми и ранеными, сообщает Новое время.

Издание подчеркивает, что такие потери за 11 месяцев в восемь раз превышают американские за два десятилетия войны в Афганистане.

По данным журналистов, больше всего оккупанты потеряли во время боев за Бахмут и Соледар. В то же время, такие потери не имеют значения для кремлевского диктатора Владимира Путина.

"Он готов к сотням тысяч жертв в Украине, хотя большее их количество может подорвать его политическую поддержку" , - сообщает издание.

В статье также указывается, что у армии РФ возникло «бесчисленное количество проблем с снабжением и с военной тактикой". В частности, российским оккупантам не хватает артиллерии и боеприпасов.