NYT: РФ потеряла убитыми и ранеными почти 200 тыс солдат
Американское издание The New York Times сообщает, что с начала полномасштабного вторжения в Украину армия РФ потеряла до 200 тысяч человек убитыми и ранеными, сообщает Новое время.
Издание подчеркивает, что такие потери за 11 месяцев в восемь раз превышают американские за два десятилетия войны в Афганистане.
По данным журналистов, больше всего оккупанты потеряли во время боев за Бахмут и Соледар. В то же время, такие потери не имеют значения для кремлевского диктатора Владимира Путина.
"Он готов к сотням тысяч жертв в Украине, хотя большее их количество может подорвать его политическую поддержку", - сообщает издание.
В статье также указывается, что у армии РФ возникло «бесчисленное количество проблем с снабжением и с военной тактикой". В частности, российским оккупантам не хватает артиллерии и боеприпасов.
"Москва всегда бросала в бой людей, которых считает расходным материалом, в частности во время Второй мировой войны", - пишет издание.