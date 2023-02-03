Главы МИД Китая и Японии поговорили по телефону

Министры иностранных дел Японии и Китая Есимаса Хаяси и Цинь Ган провели телефонный разговор, в ходе которого обменялись мнениями о войне в Украине, развязанной Россией, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Главы МИД также договорились об организации ряда встреч на всех уровнях с целью нормализации отношений во многих отраслях.

Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси в ходе беседы выразил серьезную обеспокоенность активизацией китайских военных учений вблизи Японии, в том числе совместно с Россией, в ходе 50-минутного телефонного разговора со своим китайским коллегой.

Дипломаты пообещали работать вместе для реализации конструктивных и стабильных отношений. Японский министр подчеркнул важность мира и стабильности в Тайваньском проливе, потребовав, чтобы Китай в ближайшее время снял запрет на импорт японских продуктов питания, введенный после аварии на Фукусиме в 2011 году.

Цинь выразил надежду, что японская сторона будет осторожна в своих словах и делах в отношении таких важных вопросов, как двусторонняя история и Тайвань.