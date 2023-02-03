Ситуация на фронте на утро 3 февраля: информация Генштаба

За прошедшие сутки, 2 февраля, подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах 10 населенных пунктов на Донбассе﻿. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, сообщает Деловая столица.

"Российская Федерация не оставляет намерений уничтожить критическую инфраструктуру нашего государства, продолжает наносить удары по гражданским объектам и жилищам мирного населения" , — говорят в штабе.

За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных удара, 2 из них — по гражданской инфраструктуре Краматорска Донецкой области, а также 5 авиационных. Произвел более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданским объектам Херсонщины и Николаевщины. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей.

Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

"Враг, терпя большие потери, не прекращает наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях" , — добавляют в Генштабе.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах Стельмаховки, Невского и Белогоровки Луганской области, Верхнекаменского, Николаевки, Красной Горы, Парасковеевки, Бахмута, Ивановского и Курдюмовки Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка прежняя, признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено. Оккупанты обстреляли районы Клюсов, Гремяча и Елиного Черниговской области, Муравейни, Толстодубового, Студенка, Екатериновки, Волковки и Волфиного на Сумщине, а также Ветеринарного, Казачьей Лопани, Стрелечьей, Глубокого, Зеленого, Старицы, Огурцового, Гатища, Волчанска, Волчанских Хуторов, Охримовки и Новомлинского Харьковской области.

На Купянском — враг обстрелял районы Двухлетней, Голубовки, Купянска, Кучеровки, Кисловки и Котляровки Харьковской области, Новоселовского и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском — обстрелял Терны, Макеевку, Червонопоповку, Диброву и Торское в Луганской области.

На Бахмутском — под огнем были Спорное, Белогоровка, Парасковеевка, Веселое, Бахмут и Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском — под огонь попали Авдеевка, Тоненькое, Веселое, Северное, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

На Новопавловском — оккупанты обстреляли Богоявленку, Угледар, Пречистовку, Большую Новоселку и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском — обстрелам из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районам более 40 населенных пунктов. Среди них – Времовка Донецкой области, Гуляйпольское и Каменское в Запорожье, а также Херсон, Золотая Балка, Михайловка, Гавриловка, Милово, Бургунка, Новотягинка и Кизомис Херсонской области.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения оккупантов. Также ВСУ уничтожили российский беспилотник типа "Мерлин". А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы и склад боеприпасов противника.