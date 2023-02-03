Между зимой и осенью. Синоптик рассказала о погоде на сегодня

Между зимой и осенью. Синоптик рассказала о погоде на сегодня
Фото: Рexels

Сегодня, 3 февраля, в Украине будет тепло. Впечатление, правда, от теплой погоды испортит повышенная влажность, везде будет снежно, временами дождливо, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Мокрый снег и снег будут выпадать практически повсюду, но в разные периоды суток, на юге - мокрый снег и дождь", - рассказала она.

По словам синоптика, днем предполагается 0...+3 градуса, на юге до +5 градусов.

Однако в западных областях уже днем воздух освежится до 0...-2 градуса мороза.

В Киеве будет выпадать снег и мокрый снег. Ночью -1...-3 градуса,

"Днем 0...+2 градуса", - добавила Диденко.

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