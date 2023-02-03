Войска РФ ночью обстреляли Никополь со ствольной артиллерии

Российские военные сегодня ночью, 3 февраля, с использованием ствольной артиллерии обстреляли Никополь Днепропетровской области, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

"В течение ночи армия России произвела обстрел города Никополь с использованием ствольной артиллерии. Сейчас идет осмотр мест взрывов. Люди не пострадали" , - говорится в сообщении Евтушенко

По его словам, в пределах других территорий района ночь прошла без обстрелов и чрезвычайных ситуаций.