Сегодня в Киеве состоится саммит Украина–ЕС

В пятницу, 3 февраля, в Киеве состоится важный саммит Украина — ЕС, в котором Украина впервые примет участие в статусе кандидата на вступление в Евросоюз, сообщает Новое время.

Со стороны официального Брюсселя в нем примет участие широкая делегация Евросоюза. Накануне для участия в совместном с Кабмином правительственном заседании в Киев прибыли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, глава Евросовета Шарль Мишель и 15 еврокомиссаров.

Хотя предыдущий саммит Украина-ЕС также проходил в украинской столице (в октябре 2021 года), в канун годовщины российского вторжения было принято решение провести новый саммит не в Брюсселе — как того требовала очередность — а именно в Киеве.

Украина возлагает большие надежды на этот саммит, рассчитывая услышать от ЕС подтверждение прогресса Киева на пути евроинтеграции и более конкретные перспективы членства в Евросоюзе.

"Ключевым вопросом повестки дня должна стать перспектива скорейшего начала переговорного процесса о вступлении в Евросоюз после того, как Украина выполнит все рекомендации Еврокомиссии и получит положительную оценку" , — пояснил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Президент Владимир Зеленский в своем обращении от 31 января заявил, что по результатам саммита ожидает «новостей для Украины» — в частности, решений «партнеров в ЕС, которые будут соответствовать достигнутому уровню взаимодействия между нашими институтами и ЕС и нашему прогрессу».

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква заверил, что на саммите будут приняты «важные решения». Согласно анонсам Жовквы и Кулебы, главными темами саммита могут стать: