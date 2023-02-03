Генштаб: За сутки ликвидировали более 800 военных РФ и сбили самолет

За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 840 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла почти 130 тысяч своих военных, сообщает Новое время.

Согласно данным Генштаба по состоянию на пятницу, 3 февраля, потери РФ составляют: