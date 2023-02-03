Генштаб: За сутки ликвидировали более 800 военных РФ и сбили самолет
За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 840 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла почти 130 тысяч своих военных, сообщает Новое время.
Согласно данным Генштаба по состоянию на пятницу, 3 февраля, потери РФ составляют:
- личного состава — около 129870 (+840) человек ликвидировано,
- танков — 3215 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 6388 (+6) ед,
- артиллерийских систем — 2215 (+3) ед,
- РСЗО — 460 (+2) ед,
- средства ПВО — 222 (+0) ед,
- самолетов — 294 (+1) ед,
- вертолетов — 284 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 1952 (+1),
- крылатые ракеты — 796 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5068 (+4) ед,
- специальная техника — 202 (+2).