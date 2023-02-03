Генштаб: За сутки ликвидировали более 800 военных РФ и сбили самолет

Генштаб: За сутки ликвидировали более 800 военных РФ и сбили самолет

За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 840 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла почти 130 тысяч своих военных, сообщает Новое время.

Согласно данным Генштаба по состоянию на пятницу, 3 февраля, потери РФ составляют:

  • личного состава — около 129870 (+840) человек ликвидировано,
  • танков — 3215 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин — 6388 (+6) ед,
  • артиллерийских систем — 2215 (+3) ед,
  • РСЗО — 460 (+2) ед,
  • средства ПВО — 222 (+0) ед,
  • самолетов — 294 (+1) ед,
  • вертолетов — 284 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 1952 (+1),
  • крылатые ракеты — 796 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5068 (+4) ед,
  • специальная техника — 202 (+2).

Новости

Популярные темы форума

analytics