Twitter перекроет бесплатный доступ к своему API

С 9 февраля Twitter прекратит бесплатный доступ к своему API. Об этом сообщается в аккаунте команды разработчиков Twitter Developer. В этот же день будет запущена новая версия программного интерфейса, доступ к которому будет уже платным. Таким образом Twitter хочет получить ещё один источник доходов, сообщает 3Dnews.

«С 9 февраля мы больше не будем поддерживать бесплатный доступ к API Twitter как версии 2, так и 1.1. Вместо этого будет доступен платный базовый уровень», — сообщается в аккаунте Twitter Developer.