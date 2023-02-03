Учёные обнаружили нетипичную пару звёзд

Группа американских учёных рассказала о двойной звёздной системе, которая через несколько миллионов лет произведёт килоновую — взрыв, сопровождаемый слиянием двух нейтронных звёзд. Излучаемая при таком взрыве энергия может в тысячу раз превосходить показатели рождения новой, сообщает 3Dnews.

Одна из звёзд в двойной системе на расстоянии 11 400 световых лет от нас является нейтронной и носит название SGR 0755-2933. В конце своей жизни звезда отдала своему компаньону настолько много вещества, что ей самой уже не хватило материала, чтобы завершить свою жизнь ярким взрывом сверхновой. Вместо этого на закате своей «карьеры» она произвела «тихую» сверхновую — это редкое космическое событие, — после чего превратилась в нейтронную звезду.

Вторая звезда в изученной паре носит название CPD-29 2176 и обращается вокруг своего компаньона с периодом в 60 земных дней. Систему в созвездии Корма случайно обнаружила студентка Авиационного университета Эмбри-Риддл (США, шт. Аризона) Кларисса Павао (Clarissa Pavao) при изучении данных Межамериканской обсерватории Серро-Тололо в Чили. Внимание исследователей привлекла необычно правильная круговая орбита массивной звезды — произведённый её звездой-компаньоном «тихий» взрыв сверхновой оказался недостаточно мощным, чтобы выбросить компаньона на вытянутую эллиптическую орбиту, типичную для подобных двойных систем.

«Тихая» сверхновая SGR 0755-2933 вспыхнула несколько миллионов лет назад, и астрономы считают, что у CPD-29 2176 есть в распоряжении ещё как минимум миллион лет, после чего она сама произведёт сверхновую и превратится в нейтронную звезду. После этого две нейтронные звезды в течение ещё нескольких миллионов лет будут сближаться друг с другом и столкнутся, произведя взрыв килоновой. Ранее считалось, что во всей нашей галактике Млечный Путь таких систем одна или две, сейчас же учёные увеличили их оценочное число до десяти.

В результате подобных взрывов образуются огромные количества тяжёлых элементов: платины, ксенона, урана и золота, которые просто выбрасываются в пространство. Астрономы считают, что после таких событий вещества зависают в межзвёздной среде и впоследствии образуют астероиды — в результате их падения на Землю по мере её формирования появились драгоценные металлы, которые мы видим сегодня.