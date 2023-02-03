Bloomberg: Передача Украине дальнобойных снарядов может занять 9 месяцев

США только в течение девяти месяцев могут приступить к передаче Украине дальнобойных боеприпасов. И это в том случае, если они все-таки станут частью нового пакета помощи Киеву от Вашингтона.﻿ Об этом, со ссылкой на Bloomberg, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

По информации источников издания, боеприпасы будут заказаны у компании Boeing. Как следует из описания Bloomberg, речь идет о малогабаритных высокоточных боеприпасах Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB), которые самонаводятся с дальностью поражения в 150 км.

"Как и другое вооружение, предоставленное США и союзниками, оно не будет развернуто в Украине в ближайшее время: разбирающийся в этой сфере официальный представитель сказал, для первых поставок понадобится около девяти месяцев после того, как ВВС США заключат контракт с производителем бомб, компанией Boeing" , - пишет издание.

Также Bloomberg пишет, что сначала на поставку этих боеприпасов выделят 200 миллионов долларов.

Отмечено, что GLSDB способны бить на расстояние вдвое превышающее дальность стандартных ракет для HIMARS.