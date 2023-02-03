Разведка Британии: Роль ЧВК Вагнера в войне пошла на спад

В разведке Великобритании видят признаки того, что масштабы привлечения к войне в Украине российских заключенных, набранных в состав "группы Вагнера", постепенно уменьшаются.﻿ Об этом говорится в обзоре министерства обороны Великобритании, сообщает Украинская правда.

Разведка предполагает, что набор в ряды "вагнеровцев" среди заключенных существенно сократился по сравнению с пиком в конце лета и осенью 2022 года. Среди прочего, ссылаются на данные Федеральной пенитенциарной службы от 31 января, из которых следует, что количество заключенных в период с ноября уменьшилось на 6000 человек, тогда как за сентябрь-ноябрь - на 23 тысячи человек, и значительное количество этих освобождений могло быть связано с вербовкой в "группу Вагнера".

Кроме того, аналитики учитывают сообщения с места от украинских военных, из которых следует, что за последние 10 дней россияне уже меньше применяют тактику "человеческих волн".