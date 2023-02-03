Как обстрелы энергетики ударят по ВВП Украины - НБУ

Массированные атаки России по украинской энергетической инфраструктуре негативно влияют на экономическую деятельность и могут "забрать" 1,9-3,6 процентных пункта ВВП. Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка.

Дефицит электроэнергии приводит к снижению объемов производства и сокращению потребительского спроса. Так, НБУ моделирует два сценария дальнейшего развития событий с дефицитом электроэнергии.

По базовому сценарию энергосистема будет быстро восстановлена благодаря ремонтам и оперативным поставкам оборудования. В таком случае отрицательный вклад в ВВП в 2023 году оценен НБУ в 1,9 п. п., а в 2024 году - еще в 0,6 п. п.

По пессимистическому сценарию возможны более существенные разрушения энергогенерирующих предприятий или магистральных сетей, временная остановка отдельных блоков АЭС из-за снижения маневренности системы, существенные потери в тепло- и газоснабжении, а также временные длительные отключения в дефицитных областях страны. В таком случае отрицательный вклад будет существенным - 3,6 п. п. и 1,5 п. п. соответственно в 2023 и 2024 годах.

Дефицит э/э также приводит к потерям внешней торговли, прежде всего из-за увеличения импорта нефтепродуктов и энерготоваров. В базовом сценарии потери в 2023 году оценены в 2 млрд долл и еще в 0,5 млрд долл в 2024 году, в негативном - 4 млрд долл и 1,2 млрд долл соответственно.