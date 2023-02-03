СБУ задержала двух поставщиков продуктов военным

Служба безопасности разоблачила ﻿на сделках и задержала 2 руководителей коммерческих предприятий, которые занимались поставками оптовых партий продовольствия в места дислокации военных, сумма убытков оценивается в более 119,5 млн грн.

"По данным следствия, подозреваемые, получив средства, выделенные Министерством обороны Украины на оплату за поставки товаров и услуг по обеспечению питанием Вооруженных сил Украины, направили их не по целевому назначению, а вывели в теневой, неконтролируемый государством оборот" , - говорится в сообщении СБУ.

Также с целью искусственного увеличения стоимости товаров дельцы закупали продукты питания у "фиктивных предприятий". Такими действиями предприниматели нанесли государству около 120 млн грн убытков.

В настоящее время проверяется причастность должностных лиц Минобороны к сделкам с поставками продуктов.