Кулеба предложил Зеленскому разорвать дипотношения с Ираном

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил президенту Владимиру Зеленскому разорвать дипломатические отношения Украины с Ираном, сотрудничающим с РФ. Во время интервью "BBC Украина" он отметил, что соответствующее решение может быть принято в любой момент, ведь Тегеран уже пересек черту, поэтому все будет зависеть от поведения страны в будущем, сообщает Зеркало недели.

Министр заверил, что не знает, кто стоит за взрывами на иранских заводах, добавив, что исторически Украина не сделала Ирану ничего злого.

"Это наш сигнал Ирана - как бы выгодно ни казалось вам сотрудничество с Россией против Украины, уверяем вас, что негативные последствия этого сотрудничества в разы превысят любую выгоду. Дальше уже решение Ирана, как им действовать" , - сказал министр.

Напомним, Иран является одним из основных союзников России в войне против Украины. Тегеран поставляет Москве дроны-камикадзе, которыми оккупанты атакуют не только нашу критическую инфраструктуру, но и гражданскую. Также РФ не оставляет усилий получить от Ирана помощь в виде баллистики.