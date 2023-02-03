Германия одобрила поставку Украине 88 танков Leopard 1

По данным немецкого издания Süddeutsche Zeitung, правительство Германии одобрило поставки Украине 88 танков старого поколения Leopard 1, сообщает Зеркало недели.

Берлин одобрил планы немецкого производителя оружия Rheinmetall продать Киеву десятки старых Leopard 1 после ремонта на общую сумму более 100 миллионов евро, сообщает СМИ со ссылкой на "правительственные источники".

Также в публикации отмечается, что это может привести к возникновению проблем со снабжением, поскольку Leopard 1 больше не производятся, а их снаряды имеют другой калибр, чем более новые Leopard 2.

Кроме этого, сообщается, что немецкие официальные лица обсудили с министерством иностранных дел Катара возможную покупку 15 зенитных самоходных установок Gepard, которые арабская страна закупила в целях безопасности стадионов во время прошлогоднего чемпионата мира. Также Берлин пытается получить больше боеприпасов из Катара.