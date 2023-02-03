The Guardian: В ЕС сомневаются, получит ли Украина членство вообще

По данным The Guardian, на сегодняшнем саммите лидеры ЕС постараются охладить ожидания Украины относительно ускоренной процедуры вступления. В организации до сих пор спорят по поводу того, насколько интенсивно нужно поощрять истощенного войной соседа, сообщает Зеркало недели.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и глава Европейского Совета Шарль Мишель сегодня встретятся с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, чтобы провести широкие переговоры по войне, новым санкциям против России и интеграции Украины в рынок ЕС.

«Понятно, что лидеры ЕС будут в частном порядке пытаться сократить ожидания Украины относительно быстрого вступления, в то же время избегая негативных публичных заявлений, которые могли бы ослабить моральный дух и навредить усилиям Зеленского планировать европейское будущее для украинцев» , - пишет издание.

Западноевропейские страны ЕС обеспокоены нереалистичными ожиданиями Киева, что переговоры о вступлении будут быстрыми. Издание напоминает, что в начале недели украинский премьер-министр Денис Шмигаль сказал Politico, что его страна «имеет очень амбициозные планы присоединиться к Евросоюзу в следующие два года». В июне ЕС предоставил Украине статус кандидата на вступление. Это было историческое решение, принятое с беспрецедентной скоростью с 1992 года.

Но немногие из стран-участниц ожидают, что Украина вступит в ЕС в ближайшее время. Президент Франции Эммануэль Макрон сказал в прошлом мае, что этот процесс может занять десятилетия.

«Некоторые дипломатические источники выразили сомнение, что Украина, которая стала бы беднейшей страной ЕС и крупнейшим получателем европейского финансирования, хоть когда-нибудь получит членство» , – говорится в статье.

Проект коммюнике саммита говорит, что «ЕС подтвердил свое обязательство поддерживать дальнейшую евроинтеграцию Украины» и «примет решение о дальнейших шагах, как только все условия, определенные оценкой Еврокомиссии, будут выполнены».

«Формулирование о «значительном прогрессе» Украины в направлении членства в ЕС было изменено на «значительные усилия» после жалоб со стороны Германии, Нидерландов и других стран о том, что ЕС не проводил никаких официальных оценок, чтобы такие розовые комментарии были оправданы» , - говорится в статье.

«Быстрого пути к вступлению нет» , - сказал The Guardian неназванный дипломат ЕС, добавив, что сейчас «слишком рано говорить», вступит ли Украина в союз.

«Путь для любой страны-кандидата длинный. Украина не исключение» , – добавил он.

Польша и страны Балтии настаивают на том, чтобы формулировки были более поощрительными. Однако даже правительства этих стран, которые надеются на скорое вступление Украины, отказываются продвигать конкретные даты.

The Guardian также отмечает, что страны ЕС, на которые упадет большая часть расходов на восстановление Украины, остаются обеспокоенными проблемами коррупции. При этом издание напоминает, что организация Transparency International в 2022 году назвала Украину второй наиболее коррумпированной страной Европы. В сентябре Всемирный банк оценил восстановление Украины в 349 миллиардов евро. Хотя реальная цифра точно будет выше, учитывая, что Россия продолжила разрушать жилые дома и критическую инфраструктуру осенью и зимой.

«Высокопоставленные чиновники ЕС поражены усилиями Украины по борьбе со взяточничеством. Но они также признают, что война порождает коррупцию» , – говорится в статье.

Несколько стран ЕС утверждают, что Украине нельзя разрешать начать переговоры о вступлении, пока она не выполнит семь требований, очерченных Еврокомиссией, среди которых реформирование Конституционного суда, сокращение влияния олигархов на жизнь общества, а также укрощение коррупции посредством «проактивных и эффективных расследований».