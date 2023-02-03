ВМС: В Черном море нет ни одного носителя крылатых ракет "Калибр"

По состоянию на 3 февраля Россия не вывела в Черное море ни одного носителя крылатых ракет "Калибр", сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ в Facebook.

"В Черном море на боевом дежурстве находится 9 вражеских кораблей, среди которых ни одного носителя крылатых ракет "Калибр"".

Сообщается, что в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве 1 корабль.

В Средиземном море стоят 10 российских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 72 ракеты.