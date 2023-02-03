Подоляк констатировал, что план Путина "заморозить" украинцев провалился

Украинцы не просят о капитуляции из-за проблем с электричеством и водоснабжением, сообщает Деловая столица.

Об этом в Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Между тем, незаметно начался последний месяц зимы. По плану (президента России Владимира Путина — "ДС") Путина Украина должна была быть без отопления и электричества, а украинцы требовать от правительства капитуляции. План провалился, как и предыдущие. Не удастся и план "большого наступления". А будет украинский план: деоккупация, репарации, трибунал" , — отметил Подоляк.

Напомним, по данным американского Института изучения РФ Владимир Путин снова переоценил возможности российских вооруженных сил. Новое наступление оккупантов в феврале имеет шансы завершиться преждевременно.