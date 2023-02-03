Зеленский: Мы не потеряем ни одного дня в работе по сближению Украины и ЕС

Цель Украины на саммите с Европейским Союзом, состоявшемся в пятницу, 3 февраля, достаточно четкая, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает его Telegram.

По его словам, Украина предпримет все необходимые шаги для того, чтобы как можно быстрее получить членство в ЕС.

"Наша цель абсолютно четкая: начало переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе. Мы не потеряем ни одного дня в работе по сближению Украины и ЕС" , - сказал президент.

Он обратил внимание на то, что Украина достаточно успешно и быстро выполняет программу вступления, и это оказывает положительное влияние на государство.

В целом в правительстве считают, что наша страна может стать членом Евросоюза в ближайшие два года. То есть текущий дедлайн отмечен концом 2024 года.

В то же время, могут появиться и другие условия с поправкой на российско-украинскую войну. В частности, заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский на этой неделе заявил, что сначала Украине необходимо помочь одержать победу.