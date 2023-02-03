Президент Евросовета: Кремль нас не запугает, Украина будет членом ЕС

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз не прекратит поддержку Украины, несмотря на угрозы Кремля, и Украина станет членом ЕС, сообщает Европейская правда.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве после саммит Украина-ЕС.

"Этот саммит посылает два четких месседжа: первый - для вас и для людей Украины - ЕС будет поддерживать вас всеми возможными способами. Кремль нас не запугал и не запугает. Потому что ЕС и Украина - семья" , - сказал Мишель.

"И второй месседж - будущее Украины внутри Европейского союза. Украинцы сделали четкий выбор в пользу свободы, демократии и верховенства права. Ваше будущее вместе с нами в нашем общем Европейском союзе. Ваша судьба - это наша судьба" , - добавил председатель Евросовета.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Украина заслуживает уже в этом году подойти к началу переговоров о членстве в Европейском Союзе.

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, находясь в Киеве, выразила мнение, что Украина станет членом Европейского Союза.