ЕС предоставит Украине первый миллиард на восстановление после войны

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Киеве объявила о выделении первого миллиарда евро в соответствии с планом "Быстрого восстановления", сообщает Европейская правда.

Об этом она сказала на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС.

"Помогать сейчас восстановить повреждения, которые бомбы Путина наносят энергетической инфраструктуре - это одна часть. Но восстановление домов, дорог, инфраструктуры, школ, больниц - это ежедневная работа, которую нужно выполнять. Поэтому так важно, чтобы мы начали "Быстрое восстановление" немедленно. Это встроено в больший процесс восстановления. Я рада, что мы можем объявить, что первый миллиард из "Быстрого восстановления" будет предоставлен... Поэтому работа может начаться немедленно" , - сказала она.

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил ЕС, что потери Украины от агрессии РФ могут достигать 750 млрд евро.

Между тем президент Европейского совета Шарль Мишель призвал столицы стран ЕС ускорить переговоры об использовании конфискованных активов российского центрального банка на сумму $300 млрд для восстановления Украины.