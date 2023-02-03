Министр обороны: Польша начинает обучать украинских военных воевать на Leopard

Украинские военные прошли отбор и вскоре начнут обучение на танках Leopard в Польше, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в Киеве в пятницу, сообщает издание Niezalezna.

"Тяжелая бронетехника имеет ключевое значение для защиты Украины от российской агрессии. С заявлениями выступили наши коллеги, министры обороны стран, которые имеют танки Leopard. Окончательную декларацию ждем до середины февраля" , - сказал Блащак.

Он напомнил, что первым этапом процесса передачи танков Украине является обучение украинских военных.

"Польша уже присоединилась к этому обучению, украинские солдаты прошли отбор. Вскоре украинские солдаты будут тренироваться на танках Leopard" , - сказал он.

Ранее сообщалось, что Польша хочет подготовить украинские экипажи Leopard 2 за пять недель.

Польша одной из первых объявила о готовности передать Украине одну роту Leopard, то есть 14 единиц.