Министр обороны: Польша начинает обучать украинских военных воевать на Leopard
Украинские военные прошли отбор и вскоре начнут обучение на танках Leopard в Польше, сообщает Европейская правда.
Об этом заявил вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в Киеве в пятницу, сообщает издание Niezalezna.
"Тяжелая бронетехника имеет ключевое значение для защиты Украины от российской агрессии. С заявлениями выступили наши коллеги, министры обороны стран, которые имеют танки Leopard. Окончательную декларацию ждем до середины февраля", - сказал Блащак.
Он напомнил, что первым этапом процесса передачи танков Украине является обучение украинских военных.
"Польша уже присоединилась к этому обучению, украинские солдаты прошли отбор. Вскоре украинские солдаты будут тренироваться на танках Leopard", - сказал он.
Ранее сообщалось, что Польша хочет подготовить украинские экипажи Leopard 2 за пять недель.
Польша одной из первых объявила о готовности передать Украине одну роту Leopard, то есть 14 единиц.