США объявили о новом пакете военной помощи для Украины

Соединенные Штаты Америки официально выделяют очередной крупный пакет военной помощи для Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил представитель Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер на брифинге.

"Сегодня Министерство обороны США объявляет, что выделяют новый пакет помощи для Украины на сумму 2,2 млрд долларов" , - заявил он.

Пакет включает противотанковые ракеты Javelin, артиллерийские боеприпасы, а также обычные и дальнобойные ракеты для HIMARS.

Таким образом, с момента полномасштабного вторжения России военная помощь США Украине достигла 29,3 миллиарда долларов.

Отметим, в начале недели стало известно о планах администрации Джо Байдена включить дальнобойные ракеты Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB) в очередной пакет военной помощи объемом 2,2 млрд долларов.

По данным западных СМИ, в этот же пакет должны были войти противотанковые системы Javelin и вспомогательное оборудование для Patriot.