США объявили о новом пакете военной помощи для Украины
Соединенные Штаты Америки официально выделяют очередной крупный пакет военной помощи для Украины, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявил представитель Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер на брифинге.
"Сегодня Министерство обороны США объявляет, что выделяют новый пакет помощи для Украины на сумму 2,2 млрд долларов", - заявил он.
Пакет включает противотанковые ракеты Javelin, артиллерийские боеприпасы, а также обычные и дальнобойные ракеты для HIMARS.
Таким образом, с момента полномасштабного вторжения России военная помощь США Украине достигла 29,3 миллиарда долларов.
Отметим, в начале недели стало известно о планах администрации Джо Байдена включить дальнобойные ракеты Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB) в очередной пакет военной помощи объемом 2,2 млрд долларов.
По данным западных СМИ, в этот же пакет должны были войти противотанковые системы Javelin и вспомогательное оборудование для Patriot.