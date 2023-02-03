Боррель: ЕС передал ВСУ грузовики, внедорожники и машины скорой помощи

Европейский союз передал Вооруженным силам Украины грузовики, внедорожники и кареты скорой помощи, сообщает Европейская правда.

Об этом написал в Twitter глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Еще один конкретный пример поддержки Вооруженных Сил Украины в защите своей территории, суверенитета и населения: сегодня для ВСУ прибыли новые грузовики повышенной проходимости, переданные Европейским фондом мира" , - говорится в сообщении.

Another concrete example of support to Ukrainian Armed Forces to defend their territory, sovereignty and population:Today new off-road trucks arrived in UA under the EPF.In total- 13 new off-road trucks to transport military forces- 94 off-road trucks- 50 ambulances(1/2) pic.twitter.com/jPdIYk9Dp6 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 3, 2023

Украина получила 13 новых грузовиков повышенной проходимости для перевозки военных, 94 авто повышенной проходимости и 50 карет скорой помощи.

"И это еще не все. ЕС будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется" , - добавил Боррель.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Киеве объявила о выделении первого миллиарда евро в соответствии с планом "Быстрого восстановления"