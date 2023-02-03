Страны ЕС и G7 вводят потолок цен на российские нефтепродукты

ЕС и G7 вводят ценовой потолок на российские нефтепродукты, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда".

Она отметила, что в воскресенье вступит в силу запрет ЕС на импорт российских нефтепродуктов.

"Вместе с "Большой семеркой" мы устанавливаем предельные цены на эти продукты, сокращая доходы России и обеспечивая стабильность мировых энергетических рынков" , - отметила она.

Ранее в пятницу шведское председательство в Совете ЕС сообщило, что постоянные представители стран Евросоюза согласовали потолок цен на российские нефтепродукты.

"Послы ЕС сегодня одобрили предельные цены на нефтепродукты перед окончательным принятием Советом ЕС. Важное соглашение в рамках дальнейшего ответа ЕС и партнеров на российскую агрессию против Украины" , - говорится в сообщении председательства в Twitter.

Редактор по вопросам Европы "Радио Свобода" Рикард Джозвик уточнил, что страны ЕС договорились о потолке цен в $100 на российский дизель и $45 на различные масла.

Также, по его информации, страны-члены дали письменное обязательство о пересмотре предельной цены на сырую российскую нефть в марте. Сейчас цена составляет $60.

5 декабря вступило в силу решение Совета ЕС о лимите цены на российскую нефть и запрете морской транспортировки российской нефти в третьи страны, после чего объемы дохода России от продажи нефти начали падать.