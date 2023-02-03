Франция и Италия согласовали последние детали поставки в Украину ЗРК SAMP/T

После нескольких недель дискуссий Франция и Италия приняли решение об отправке в Украину ЗРК SAMP/T, сообщает Европейская правда.

Об этом стало известно после телефонного разговора министра вооруженных сил Франции и министра обороны Италии, сообщает BFM-TV.

"Во время этого разговора министр завершили технические переговоры, которые ведут Франция и Италия, по поставке системы противовоздушной обороны SAMP/T - MAMBA в Украину весной 2023 года" , - говорится в сообщении.

Это первая европейская противоракетная система большой дальности, разработанная Францией и Италией. Она позволит Украине защитить себя от атак беспилотников, ракет и российской авиации, охватывающих значительную часть украинской территории.

По словам министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, зенитный ракетный комплекс SAMP/T может быть развернут в Украине в течение двух месяцев.

В конце января агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что Франция и Италия уже практически достигли соглашения о передаче Украине ЗРК SAMP/T, а также подписали контракт на закупку до 700 ракет Aster, используемых для этого комплекса.

Система, созданная совместным франко-итальянским консорциумом, может отслеживать десятки целей и перехватывать 10 одновременно и является единственной системой европейского производства, способной перехватывать баллистические ракеты.