Резников: Новые танки будут использоваться для контрнаступления
Украинские силы будут использовать новые танки, которые страны НАТО готовы передать Украине, для контрнаступления, сообщает Новое время.
Об этом сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников на совместной пресс-конференции с вице-премьер-министром Республики Польша Мариушем Блащаком.
"Танковая коалиция" с основными танками стран НАТО нам нужна для контрнаступления. То есть мы будем использовать их в качестве «стального кулака» для того, чтобы пробивать их линию обороны тогда, когда эти корпуса будут готовы", — сказал министр.
Резников уточнил, что Генштаб примет решение в каком месте атаковать оккупантов. Министр отметил, что для сдерживания возможного нового российского наступления на юге и востоке ВСУ задействуют ресурсы, в первую очередь 155-мм артиллерию и другие средства поражения.
"Поэтому мы сегодня говорим, что приоритетом на поле боя остается 155 мм артиллерия и снаряды к ней", — подчеркнул он.
25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. В тот же день США объявили о предстоящей отправке на фронт 31 танка Abrams. Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что первые танки могут отправить в Украину до конца марта.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получит 120−140 современных западных танков в первой волне. По его словам, танковая коалиция уже насчитывает 12 стран-участниц.
Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что для наступления защитникам Украины нужно 300−500 танков.