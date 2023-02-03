Зеленский подвел итоги саммита Украина-ЕС

Президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения в пятницу, 3 февраля, подвел итоги саммита Украина-ЕС в Киеве, сообщает Новое время.

Глава государства рассказал, что участники саммита обсуждали десятый санкционный пакет ЕС, реформы в Украине, финансовое сотрудничество, восстановление инфраструктуры и реализацию Fast Recovery Plan.

"Есть достаточно конкретные договоренности с нашими партнерами о том, как Украина станет еще ближе с ЕС… Мы говорили и говорим уже как участники европейского сообщества. И работаем, чтобы зафиксировать это де-юре. Есть понимание, что начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе можно в этом году. Есть понимание партнерами также и того, что в этом году мы должны, как и в прошлом году, неизменно усиливать оборонную поддержку нашего государства и давление на Россию, в том числе санкционное" , — подчеркнул Зеленский.

Президент также озвучил другие результаты саммита:

готовится большая интеграция Украины во внутренний рынок ЕС;

есть конкретика по направлению новой системы детских интернатов в Украине — наша страна вместе с ЕС готовит реформу, будет создан соответствующий офис;

Евросоюз официально поддержал украинскую формулу мира, стороны договорились о конкретной помощи ЕС в ее реализации.

3 февраля в Киеве состоялся саммит Украина — ЕС, в котором Украина впервые приняла участие в статусе кандидата на вступление в Евросоюз.

Накануне для участия в совместном с Кабмином правительственном заседании в Киев прибыли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и 15 еврокомиссаров. В пятницу в столицу Украины приехал и глава Евросовета Шарль Мишель.

3 февраля в Киеве состоялся саммит Украина — ЕС, в котором Украина впервые приняла участие в статусе кандидата на вступление в Евросоюз.