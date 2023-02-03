Премьер Италии анонсировала визит в Украину до годовщины вторжения РФ

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони посетит Украину до 24 февраля - годовщины начала полномасштабной войны, сообщает РБК-Украина.

Об этом глава итальянского правительства заявила во время совместного брифинга с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Я буду в Киеве до 24 февраля (первой годовщины начала войны - ред.)" , - заявила Мелони.

При этом она не раскрыла точной даты своего визита.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил визит Мелони в Киев и добавил, что не может назвать дату.

Также мы писали, что Мелони в ходе телефонного разговора с Зеленским пригласила его посетить Рим.