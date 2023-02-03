Канада ввела новые санкции против России: кто попал в список

Правительство Канады ввело новые санкции против России за военное вторжение в Украину. В санкционный список попали 38 физических и 16 юридических лиц, которые причастны к распространению российской дезинформации и пропаганды, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Канады.

В санкционный список в частности попали:

государственная медиакомпания "Россия сегодня", объединяющая русскоязычные информационные ресурсы РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, ТОК, КОТ, Baltnews, Ukraina.ru, Social Navigator и Arctic.ru;

United World International и Фонд борьбы с репрессиями, субъекты дезинформации, тесно связанные с основателем и владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

певец Николай Басков, который посещал российские войска на оккупированных территориях Украины и выступал на провоенном и прорежимном концерте на Красной площади в Москве в поддержку незаконной аннексии украинской территории.

"Канада предпринимает активные шаги по борьбе с российской дезинформацией в рамках своих усилий по поддержке Украины. Нельзя допустить, чтобы культурные иконы и медийные организации свободно использовали свой статус для пропаганды лжи и неоправданной поддержки войны Путина" , - заявила глава МИД Канады Мелани Жоли.

Согласно опубликованному санкционному списку, под ограничения также попали:

Михаил Боярский;

Марат Башаров;

Дима Билан;

Лариса Долина;

Михаил Галустян;

Николай Расторгуев;

Олег Газманов;

Полина Гагарина;

Надежда Бабкина;

Ирина Аллегрова;

Максим Аверин;

Дмитрий Дюжев и другие.

Напомним, ранее в парламент Канады внесли петицию с требованием официально признать Россию страной-спонсором терроризма.