ДТЭК: В Одессе действуют аварийные отключения из-за аварии на подстанции

Из-за масштабной аварии на подстанции в Одессе в пятницу, 3 февраля, были обесточены три района, сообщает Новое время.

Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети в Facebook.

"В связи с масштабной аварией на подстанции НЭК Укрэнерго временно обесточены Суворовский, Приморский и Малиновский районы Одессы и часть Одесского района" , — уточнили в ДТЭК.

Обесточены были объекты критической инфраструктуры, промышленность и бытовые пользователи. В компании заявили, что энергетики устраняют аварию, графики отключений временно не действуют.

"Готовим новый график с учетом текущей сложной ситуации в энергосистеме после последних массированных обстрелов. Он позволит потребителям в Одесской области ориентироваться, когда в их домах будет стабильно электроэнергия и когда ее точно не будет" , — добавили в ДТЭК.

Компания Укрэнерго по сравнению с пятницей установила на субботу, 4 февраля, повышенные дневные лимиты потребления электроэнергии.

Аварийные отключения света будут только в Одессе и области из-за повреждений энергоинфраструктуры в результате российских атак 26 января.