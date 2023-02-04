Мининфраструктуры: В Украине открыли более 9500 пунктов несокрушимости

В Украине работают 9597 пунктов несокрушимости, почти половину из них открыли в течение прошлого месяца, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит публикация Министерства инфраструктуры Украины в Facebook.

В публикации также говорится, что в ближайшие две недели планируется увеличить количество пунктов несокрушимости еще на 1831. Сейчас больше всего пунктов открыто в Днепропетровской области (1170), Киеве (868) и Львовской области (660).

Напомним, что теперь ближайшие пункты несокрушимости можно будет найти с помощью чат-бота в Viber. Это уже третий онлайн-ресурс, упростивший поиск граждан локаций для обогрева.