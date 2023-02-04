НБУ оценил вероятность быстрого старта "плана Маршала" для Украины

Вероятность быстрой реализации масштабного плана восстановления Украины ("плана Маршала") пока составляет менее 15%. НБУ не закладывал этот сценарий в базовый макропрогноз, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (январь 2023 года).

Как отмечается в отчете, послевоенные планы восстановления Украины предусматривают тесное сотрудничество с международными кредиторами и донорами. Необходимые объемы инвестиций для восстановления поврежденной войной инфраструктуры и производств измеряются сотнями миллиардов долларов.

"Масштабные поступления средств на восстановление не заложены в предположение базового сценария макроэкономического прогноза, поскокльку аккумуляция таких ресурсов и детализация соответствующей программы продолжаются" , - отмечают в НБУ.

По ожиданиям НБУ, начало такого проекта в краткосрочной перспективе вместе с евроинтеграционными реформами значительно ускорит темпы экономического роста. Доходы населения будут расти гораздо быстрее, чем предполагалось в базовом сценарии, что будет обуславливать усиление фундаментального инфляционного давления. Однако его будут компенсировать курсовые эффекты из-за притока валюты в страну и снижения премии за риск.

"Это позволит НБУ раньше начать цикл смягчения монетарной политики" , - говорится в обзоре.

Напомним, по прогнозу НБУ, экономическая активность в Украине в 2023 году будет оставаться слабой, а реальный ВВП вырастет всего на 0,3%. Ухудшение прогноза по сравнению с октябрьскими оценками обусловлено прежде всего последствиями энергетического террора, а также пересмотром основного предположения о снижении рисков безопасности только с начала 2024 года.