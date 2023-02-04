ОВА: Россияне убили двух жителей Донецкой области, еще 14 ранили
Российские войска не прекращают обстрелы Донецкой области. За минувшие сутки от атак оккупантов погибли двое гражданских, а еще 14 получили ранения, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Telegram-канал главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"Россия убивает гражданских! За 3 февраля стало известно о 2 жителях Донетчины, убитых россиянами: в Торецке и Бахмуте. Еще 14 человек в области получили ранения", - написал Кириленко.
По его словам, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, вчера российские войска обстреляли центр Торецка Донецкой области по артиллерии.
Также вчера оккупанты обстреляли Покровск из "Ураганов" и запрещенных кассетных боеприпасов.