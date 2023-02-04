ВСУ ликвидировали 720 оккупантов и десятки единиц техники

ВСУ ликвидировали 720 оккупантов и десятки единиц техники
Фото: Facebook

Вооруженные силы за сутки ликвидировали 720 российских оккупантов, 3 танка и 13 единиц автомобильной техники, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 130590 (+720) человек ликвидировано,
  • танков - 3218 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 6394 (+6) ед,
  • артиллерийских систем - 2220 (+5) ед,
  • РСЗО - 460 (+0) ед,
  • средства ПВО - 225 (+3) ед,
  • самолетов - 294 (+0) ед,
  • вертолетов - 284 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1956 (+4),
  • крылатые ракеты - 796 (+0),
  • корабли / катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5081 (+13) ед,
  • специальная техника - 203 (+1).

Данные уточняются.

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