В Борисовке Белгородской области горит завод после попадания снарядов

В Борисовке Белгородской области в России в результате попадания снарядов произошел пожар, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков.

"Снаряды попали на территорию промышленного завода. По предварительной информации, пострадавших нет: людей успели вывести на безопасное расстояния. Сформирован оперативный штаб. Все аварийные службы выехали на место" , – написал он.

Местные паблики выложили видео пожара на промышленном заводе.

По их версии, речь идет о пожаре на Борисовском заводе мостовых металлоконструкций. В некоторых соцсетях сообщают, что на этом заводе изготовляли конструкции для Крымского моста.