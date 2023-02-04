Нардеп: В Украине снова продолжат военное положение и мобилизацию

Верховная Рада Украины в ближайшее время снова продлит срок действия военного положения и общей мобилизации, сообщает Новое время.

Об этом в своем телеграм-канале сообщает нардеп от Голоса Ярослав Железняк.

По его информации, эти продолжения начнут действовать после 19 февраля 2023 года и очень вероятно, что продлятся снова 90 дней.

"Соответствующие два Закона об утверждении Указа будут внесены Президентом в ближайшее время, и после чего последует их одобрение Радой на следующей неделе" , — сообщает Железняк.

Это будет уже шестое продолжение военного положения с начала полномасштабной войны. До этого Рада уже одобряла аналогичные решения 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и 16 ноября.