ДТЭК: Вся Одесса и пригород временно остались без электричества

Город Одесса и часть Одесского района временно обесточены из-за второй за сутки масштабной аварии на подстанции НЭК Укрэнерго, произошедшей утром в субботу, 4 февраля, сообщает Новое время.

Об этом сообщили в ДТЭК Одесские электросети.

В компании заявили, что энергетики уже работают над устранением аварии, электроснабжение будет возобновлено сразу после завершения работ.

В Одесской райгосадминистрации также сообщили, что на объекте продолжается спасательная операция.

Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что в настоящее время продолжается подключение к электроэнергии основных объектов критической инфраструктуры (котельных, водопроводных станций, больниц и т.п.).

"Энергетики делают все возможное для устранения последствий аварии, восстановление электроснабжения требует определенного времени" , - отметил он.

Накануне, 3 февраля, из-за масштабной аварии на подстанции в Одессе были обесточены три района города и часть Одесского района.