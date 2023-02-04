Посольство: Польша обновила правила повторного въезда для беженцев из Украины

Польша изменила правила повторного въезда для беженцев из Украины. Теперь пограничникам необходимо предоставить электронный документ diia.pl, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает посольство Украины в Польше в Facebook.

Чтобы не потерять статус беженца в Польше, украинцы должны вернуться в страну не позднее, чем через 30 дней с момента выезда. При повторном возвращении на границе следует предъявить diia.pl.

В посольстве предупреждают, что показывать электронный документ нужно даже в том случае, если украинец едет в Польшу на работу или в других целях, но при этом будет пользоваться защитой.

Если не выполнить указанные условия, украинец в Польше может потерять статус беженца, а, значит, и социальные льготы.

"Въезд на территорию Польши без уведомления о вышеуказанных обстоятельствах или без предъявления электронного документа diia.pl может привести к тому, что данные иностранца не будут включены в реестры, на основе которых предоставляется статус PESEL UKR, и который связан с многочисленными социальными правами" , - говорится в сообщении.

Напомним, в Кракове открылся центр оформления документов для украинцев. Там можно оформить паспорт, страховку или обменять водительские права.