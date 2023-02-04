Десантники показали, как уничтожают БПЛА россиян на Донбассе

На Донбассе десантники во взаимодействии с подразделениями ПВО Сухопутных войск сбили беспилотники оккупантов. Всего им удалось уничтожить три БПЛА врага, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.

"Военнослужащие 81 отдельная аэромобильная бригада Десантно-штурмовых войск во взаимодействии с подразделениями противовоздушной обороны Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины продолжают успешно уничтожать средства воздушного нападения противника. В этот день были успешно сбиты три разведывательных беспилотных летательных аппарата" , - сообщили бойцы и опубликовали видео.

Напомним, ранее пограничники сбили ударный беспилотник кафиров в Донецкой области.

Добавим, что с начала полномасштабной войны россияне потеряли в Украине уже 1 956 БПЛА оперативно-тактического уровня.