Подоляк напомнил, чем грозит миру победа России в этой войне

В случае победы России в войне, Кремль продолжит привычное ему дело - инвестировать в терроризм, убивать и вмешиваться в дела других стран, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Россия не остановится, если не проиграет. Она продолжит инвестировать в терроризм в Европе. Она будет это делать еще смелее. Она будет вмешиваться в выборы, убивать политических конкурентов. Вспышки сепаратизма станут правилом. Вы хотите жить в таком мире? Ведь именно в этом заключается суть "русского мира" , - пишет Подоляк.

Напомним, что, по мнению Подоляка, на годовщину полномасштабного вторжения России, не стоит ожидать от врага чего-то "большого и мощного".

По словам Министра обороны Алексея Резникова, Россия может начать наступление на востоке и юге к годовщине вторжения в Украину.