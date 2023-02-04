В "Укрэнерго" описали ситуацию со светом в Одесской области

В Одесской области произошла масштабная авария на магистральной сети. Ограничения энергопитания будут продолжительнее, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Facebook-страница "Укрэнерго".

Что произошло?

В Одесской области утром произошла масштабная авария на одной из высоковольтных подстанций - вышел из строя автотрансформатор, который восстанавливали после российских атак.

"Из-за этого в городе и нескольких прилегающих к Одессе районах области действуют сетевые ограничения, поскольку невозможно доставить потребителям электроэнергию в полном объеме. В Одессе - аварийные отключения. В большинстве других районов области не существует препятствий для доставки электроэнергии потребителям" , - пишет "Укрэнерго".

Россия умышленно пытается нанести удары по высоковольтной инфраструктуре, чтобы обесточить область. Ремонтные бригады неоднократно восстанавливали работу поврежденного оборудования, которое работало по резервным схемам.

"Из-за этого для города и некоторых районов Одесской области действовали сетевые ограничения. Такой режим работы, на который энергетики вынуждены перейти из-за обстрелов, привел к отказу неоднократно поврежденного оборудования" , - добавляет пресс-служба.

Чего ожидать?

Из-за существенных масштабов аварии - ограничения энергопитания на этот раз будут более длительными.

"Сейчас невозможно определить конкретный час, когда энергопитание будет полностью восстановлено. Вместе с Одесской ОГА и облэнерго специалисты "Укрэнерго" разрабатывают резервные схемы питания Одессы и прилегающих районов" , - отмечает пресс-служба.

Напомним, что сегодня в результате аварии на подстанции Одесса и часть Одесского района остались без света.