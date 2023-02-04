Минобороны Британии показало, как ВСУ осваивают танки Challenger 2
Минобороны Великобритании рассказало, что украинские танковые экипажи быстро учатся управлению танками Challenger 2, сообщает Европейская правда.
Об этом говорится в Twitter британского оборонного ведомства.
"Танковые экипажи Вооруженных Сил Украины на этой неделе быстро осваивали управление мощными танками Challenger 2.
Великобритания предоставляет Украине танки Challenger 2, чтобы помочь ей защитить свою родину и вернуть территорию", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, министр обороны Бен Уоллес заявил, что танки, которые Великобритания пообещала передать Украине, прибудут на фронт до лета.
Британское правительство пообещало предоставить 14 танков.