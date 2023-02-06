FT: РФ готовит масштабное наступление в ближайшие 10 дней
В течение следующих 10 дней Россия планирует начать новое масштабное наступление. Про это пишет британское издание Financial Times со ссылкой на неназванного советника ВСУ, сообщает Украинская правда.
Как пишет FT, Киев получил "очень надежные данные разведки" о намерении РФ начать новое наступление.
Целью российского наступления издание называет оккупацию всего Донбасса. Сообщается, что наступление российской армии может начаться в районах городов Кременная и Лиман, где враг уже несколько недель концентрирует большие силы.
Кроме того, FT отмечает, что Кремль наращивает свои войска на юге Донецкой области, перебрасывая дополнительные силы в населенные пункты вокруг Мариуполя.
Издание пишет, что агрессор намерен начать наступление до того, как Украина получит западные танки и вооружение.
Анонимный советник ВСУ также сообщил FT, что наступление россиян, вероятно, возглавят элитные подразделения.
"Это настоящие механизированные бригады, даже если они менее боеспособны, чем были в начале войны. Они усилили воздушно-десантные и морские подразделения. Это не водители автобусов и школьные учителя", – рассказал он.
Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что россияне хотят в феврале попытаться отыграться за прошлогодние поражения, но Украина должна выстоять.