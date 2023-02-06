FT: РФ готовит масштабное наступление в ближайшие 10 дней

В течение следующих 10 дней Россия планирует начать новое масштабное наступление.﻿﻿ Про это пишет британское издание Financial Times со ссылкой на неназванного советника ВСУ, сообщает Украинская правда.

Как пишет FT, Киев получил "очень надежные данные разведки" о намерении РФ начать новое наступление.

Целью российского наступления издание называет оккупацию всего Донбасса. Сообщается, что наступление российской армии может начаться в районах городов Кременная и Лиман, где враг уже несколько недель концентрирует большие силы.

Кроме того, FT отмечает, что Кремль наращивает свои войска на юге Донецкой области, перебрасывая дополнительные силы в населенные пункты вокруг Мариуполя.

Издание пишет, что агрессор намерен начать наступление до того, как Украина получит западные танки и вооружение.

Анонимный советник ВСУ также сообщил FT, что наступление россиян, вероятно, возглавят элитные подразделения.

"Это настоящие механизированные бригады, даже если они менее боеспособны, чем были в начале войны. Они усилили воздушно-десантные и морские подразделения. Это не водители автобусов и школьные учителя" , – рассказал он.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что россияне хотят в феврале попытаться отыграться за прошлогодние поражения, но Украина должна выстоять.