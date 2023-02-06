ISW: Путин избегает принятия рискованных решений

Президент РФ Владимир Путин с осторожностью подходит к принятию решений, которые могут пошатнуть его статус-кво, а потому риски ядерной эскалации или войны с НАТО маловероятны, убеждены аналитики Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

Американские аналитики отмечают, что, заявляя максималистские цели в войне против Украины, Путин проявляет нерешительность в принятии решений, что демонстрирует его стремление избегать рискованных сценариев, которые могут угрожать его власти или международной эскалации.

"Решения президента России в отношении Украины после его первого неудачного вторжения 24 февраля 2022 года указывают на вероятный разрыв между его максималистскими целями и готовностью принимать потенциально рискованные решения, необходимые для их достижения. При этом Путин, вероятно, исходил из ошибочного предположения, что российские войска смогут заставить Киев капитулировать без значительных военных жертв, а потому рассматривал российское вторжение как приемлемый риск.

Провал российских войск в битве за Киев заставил Путина принимать сложные решения, поскольку Кремль ведет все более дорогую и затяжную войну. Однако Путин по-прежнему не желает отдавать приказы о сложных изменениях в российской армии и обществе, которые необходимы, чтобы изменить ход войны" , – говорится в отчете.

Аналитики ISW приводят ряд примеров, которые, по их оценкам, демонстрируют нежелание Путина принимать рискованные решения:

Путин неохотно отдавал приказ о полной мобилизации после тяжелых боев за Северодонецк и Лисичанск в июне-июле 2022 года и нескольких неудачных наступательных операций, которые истощили значительную часть российской армии.

Путин проигнорировал неоднократные призывы российских националистов в мае 2022 года мобилизовать резервистов, объявить войну Украине, ввести военное положение в России и модернизировать систему призыва в армию.

Президент РФ не делал много публичных выступлений, связанных с военными действиями, с начала войны до середины декабря.

Путин начал принимать непопулярные внутри страны решения, такие как объявление частичной мобилизации или расширение военного положения, только после того, как из-за ужасной ситуации на фронте после успехов ВСУ стало очевидно, что Кремлю нужна дополнительная боевая сила.

Российский президент мог бы объявить более масштабную мобилизацию, чем в 300 тыс. военнослужащих, но, вероятно, опасался, что и без того непопулярная перспектива мобилизации еще больше повредит его популярности в российском обществе.

Путин также официально не объявил военное положение в пределах Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, а вместо этого поручил этим регионам разработать правовую базу, необходимую для поддержки российской мобилизации.

Президент РФ, очевидно, не спешит объявлять вторую волну мобилизации и, вероятно, снова склоняется к проведению "тихой мобилизации" из-за беспокойства по поводу непопулярности первой волны мобилизации.

Путин проводит опросы, чтобы оценить восприятие россиянами мобилизации, но еще не решил, когда начать дальнейшую мобилизацию.

Российский президент полагается на "козлов отпущения", которые публично берут на себя вину за военные неудачи и непопулярную политику Кремля. В частности, вывод войск из Херсона и правобережья Херсонской области российские пропагандисты переложили на бывшего командующего Вооруженными силами РФ в Украине генерала армии Сергея Суровикина.