Генштаб: Защитники за сутки уничтожили около 870 захватчиков

Генштаб: Защитники за сутки уничтожили около 870 захватчиков
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

По данным Генерального штаба﻿ ВСУ, Россия в захватнической войне против Украины уже потеряла около 132 160 военных, 3 231 танк и 6 415 боевых бронированных машин.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 132 160 (+870) человек ликвидировано,
  • танков – 3 231 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин – 6 415 (+10) ед,
  • артиллерийских систем – 2 231 (+5) ед,
  • РСЗО – 461 (+1) ед,
  • средств ПВО – 227 (+0) ед,
  • самолетов – 294 (+0) ед,
  • вертолетов – 284 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 958 (+0) ед,
  • крылатых ракет – 796 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 104 (+13) ед,
  • специальной техники – 203 (+0) ед.

Данные уточняются.

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