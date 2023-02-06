Ситуация в регионах: Ударили по Авдеевке и бои возле Бахмута

По информации глав ОВА, оккупанты утром совершили массированный обстрел Авдеевки Донецкой области, снаряды попал в центр населенного пункта, продолжаются интенсивные бои вблизи Бахмута, Соледара и Угледара, сообщает Украинская правда.

Донетчина: в течение суток уменьшились интенсивность обстрелов позиций и окраин Торецкой громады из тяжелого вооружения и стрелкового оружия.

Вчера в результате вражеского артобстрела был поврежден дом и произошло возгорание крыши дома в г.Торецк (с.Дружба).

Ситуация напряженная, но контролируемая в районе Озоряновки, Курдюмовки, Шумы и Нью-Йорка, проходят постоянные штурмовые действия со стороны захватчиков.

Ночью по Очеретинской громаде были единичные обстрелы позиций по линии боевых действий. Утром интенсивность обстрелов увеличилась.

Авдеевская ВА: на утро состоялся массированный артобстрел города. Снаряды попали в центральную часть. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. По линии обороны вокруг Авдеевки продолжаются хаотичные обстрелы позиций.

Интенсивность боев вблизи Бахмута, Соледара, Угледара не уменьшается.

Участились обстрелы Курахово и Кураховской громады. В частности, за прошедшие сутки - 5 обстрелов: окрестности Курахово и правого берега Кураховского водохранилища, ракетные удары по г.Горняк и пгт.Кураховка. Раненых и погибших нет. В результате обстрелов повреждены в г.Курахово частный жилой дом, в г.Горняк - 7 частных жилых домов, 1 частный жилой дом и магазин в пгт.Кураховка.

В течение суток - обстрелы Северска (разрушено несколько частных домов) и населенных пунктов громады.

Не прекращаются обстрелы поселков Торское и Заречное Лиманской громады.

На Донетчине за сутки: 1 погибший, 1 раненый.

Луганщина: основные усилия россияне сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купянском и Лиманском направлениях.

На Купянском направлении враг стрелял по районам Новоселовского и Стельмаховки.

На Лиманском направлении под огонь россиян попали Макеевка, Площанка, Невское, Червонопоповка, Кременная, Кузьмино, Диброва.

Ситуация в области остается сложной.

Черниговщина: один обстрел за сутки - Новгород-Северский район, из АГС (25 взрывов). Без жертв и разрушений.

Сумщина: вчера в течение дня враг совершил обстрелы 3 территориальных общин области: Есманьской, Середино-Будской, Дружбовской. Было зафиксировано 17 прилетов.

К счастью, без потерь и разрушений.

Запорожская: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Гуляйполе, Щербаки, Затишье, Малиновка, Темировка, Преображенка, Приморское, Орехов, Новоданиловка, Ольговское, Малая Токмачка, Чаривне, Новоандреевка, Красное, Белогорье, Зеленый Гай, Новоселовка, Каменское, Малые Щербаки, Степное, Павловка.

Поступило 10 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов.

Подробная информация уточняется.

Днепропетровщина: за прошедшие сутки враг продолжал террор жителей области.

Вчера утром агрессор ударил по Синельниковскому району - попал по Великомихайловской общине. Россияне били из тяжелой артиллерии. Обошлось без пострадавших. Но снаряды задели линию электропередач.

Ночью неспокойно было на Никопольщине. Из ствольной артиллерии оккупанты обстреляли

Марганецкая община. Более 20 вражеских снарядов было выпущено в сторону мирного населения. Без жертв.

Последствия обеих атак еще выясняются.

Харьковщина: в результате вчерашнего утреннего удара ракетами С-300 по центру Харькова - одно попадание было в академию городского хозяйства имени А.Н. Бекетова, второе - в жилые дома. Ранения получили 5 человек.

За прошедшие сутки на Слобожанском направлении обстрелам подверглись районы населенных пунктов: Стрелковое, Нескучное, Терновая, Старица, Огирцево, Бударки и Рубленое.

На Купянском направлении враг стрелял по районам населенных пунктов Песчаное, Ивановка, Кучеровка, Кисловка и Котляровка.

За сутки в результате артиллерийских, минометных и ракетных обстрелов повреждения получили 8 многоквартирных домов, 1 объект инфраструктуры, 1 офисное помещение и 3 автомобиля.

Одесчина: продолжаются работы по ликвидации последствий аварии на одной из подстанций в Одесской области - ситуация пока остается сложной. Без света остаются около 300 тысяч абонентов. По городу Одесса и районах области работают Пункты несокрушимости, кроме этого развернуты специальные палатки пунктов несокрушимости от ГСЧС.

Николаевщина: вчера днем и сегодня ночью враг наносил артиллерийские удары по населенному пункту и акватории Очаковской общины. Без жертв и пострадавших.

Херсонщина: по информации ГШ ВСУ, обстрелам подверглись Херсон, а также Золотая Балка, Гавриловка, Качкаровка, Меловое, Берислав, Веселое, Ивановка, Никольское, Чернобаевка, Антоновка, Днепровское и Гончарное. Всего почти 20 населенных пунктов.

Российские оккупанты проводят обыски в населенном пункте Крынки Херсонской области с целью похищения у гражданского населения лодок, водных двигателей и другого оборудования для перемещения по воде.

В результате вчерашнего массированного огня по Чернобаевке повреждены 6 жилых домов. Также разрушениям подверглись и жизненно важные коммуникации - электролинии, газопровод и водопровод.

Один человек получил ранения, пострадавший госпитализирован.

Также оккупанты открыли огонь по зданию лицея в Херсоне. Из-за вражеской атаки произошел пожар в двухэтажном помещении учебного заведения. Без жертв.

Всего в течение суток получили ранения 4 человека.

С освобожденной Херсонщины автотранспортом эвакуированы 40 человек, из них 4 - дети.