Зеленский внес в ВР законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Зеленский внес в ВР законопроекты о продлении военного положения и мобилизации
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты №8419 и №8420  об утверждении указов о продлении срока действия военного положения и срока проведения всеобщей мобилизации.

Законопроекты предлагают продлить срок действия военного положения в Украине с 5:30 19 февраля на 90 суток, а также срок проведения всеобщей мобилизации на 90 дней с 19 февраля. 

Согласно документам, законы будут вступать в действие с момента их принятия

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